左から鈴木愛理、SUGIZO、清塚信也 クラシックTV「SUGIZOさんとディープにトーク！バルトーク」が、６月４日よる９時からNHK Eテレで放送される。SUGIZOをゲストに招き、ハンガリーの作曲家バルトークを特集する。【写真】クラシックTV「SUGIZOさんとディープにトーク！バルトーク」場面カットクラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と、歌手・俳優の鈴木愛理が、