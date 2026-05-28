グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。5月23日（土）の放送には、緑黄色社会・長屋晴子さん（Vo./Gt.）が登場！ 4月9日に配信リリースされた楽曲「章（しるし）」について伺いました。長屋晴子さん緑黄色社会は、高校の同級生だった長屋さん、小林壱誓さん（Gt.）、peppeさん（Key.）、そして、小林さんの幼馴染の穴見真吾さ