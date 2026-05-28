気象台が発表する新たな防災気象情報の運用が、5月28日からはじまりました。5月28日から運用がはじまった気象台の新たな防災気象情報は、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの気象情報に、5段階のレベルの数字と「警報」「注意報」などの名称を組み合わせて発表します。レベルの数字は自治体が発表する避難情報の「警戒レベル」と紐づいていて、避難行動の目安をより分かりやすくするのが狙いです。高知地方気象台によ