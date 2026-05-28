ドル円１５９．４５近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は159.45近辺、ユーロドルは1.1615近辺での推移。いずれもロンドン時間に入ってからは小動きとなっている。ドル円は159.44付近に安値を広げたあとは、159.50台までの戻りと、値動きは限定的。ユーロドルは1.1586付近を安値に1.1610台へと買い戻され、足元でも同水準で揉み合っている。水準的には昨日NY終値1.1626を