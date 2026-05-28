東京時間17:43現在 香港ハンセン指数 25006.16（-322.07-1.27%） 中国上海総合指数 4098.64（+4.91+0.12%） 台湾加権指数 43636.44（-620.36-1.40%） 韓国総合株価指数 8185.29（-43.41-0.53%） 豪ＡＳＸ２００指数 8592.91（-124.75-1.43%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75867.80（休場） ２８日のアジア株は総じて下落。米国とイランの和平交渉の不透明感や前日のフィラデルフィア半