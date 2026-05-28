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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６２、伊７４ｂｐ再び拡大、中東情勢の緊迫化で ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%） ドイツ3.001 フランス3.619（+62） イタリア3.739（+74） スペイン3.426（+43） オランダ3.123（+12） ギリシャ3.682（+68） ポルトガル3.375（+37） ベルギー3.545（+54） オーストリア3.249（+25）