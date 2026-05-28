ドル円は一時１５９．３８レベル、本日の安値更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ドル円は足元で安値を159.38レベルに更新している。ユーロドルは1.1610-20レベルへ、ポンドドルは1.34台乗せ水準へと反発。NY原油先物の上昇が92ドル台で頭打ちとなり、90ドル台前半へと反落、米10年債利回りは4.53％付近をピークとして4.49％付近へと低下している。 東京昼過ぎまでは中東情勢の緊迫化を受