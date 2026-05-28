政府内で飲食料品の税率を1％にする案が有力になっている消費税の減税について、高知県の茺田知事は、社会保障費の財源確保などの点から慎重な議論を求めました。茺田知事は5月28日の定例会見で、消費税の減税をめぐる政府の動きについて懸念を示しました。減税のあり方を議論する超党派の「社会保障国民会議」で、税率がゼロの場合、レジシステムの改修が1年ほどかかるのに対して、税率が1％であれば半年程度で改修で