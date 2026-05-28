去年（2025年）の秋から高知県宿毛湾内にクロマグロが大量に回遊している問題で、地元の橘浦漁協が5月28日に大月町役場を訪れ、採捕枠の拡大などを求める陳情書を提出しました。28日午後、大月町役場に陳情書を提出したのは大月町の橘浦漁協の山本梅市組合長です。宿毛湾の橘浦周辺では2026年の秋頃からクロマグロが大量に回遊していて、他の魚が釣れなくなるなど地元漁業に影響が出ています。陳情書ではクロマグロの採捕枠の拡大