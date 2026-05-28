今年の秋、ＪＲ中央東線、篠ノ井線、信越本線の長野県内3路線に導入される新型車両「E131系」が28日、報道陣に公開されました。信州の自然をイメージした車両は、乗り心地の向上やバリアフリーにも配慮しています。さわやかな色合いの車両にあしらわれたドット柄。報道陣に公開されたJR東日本の新型車両「E131系」です。前面デザインは「E131系」特有のドット柄で、アルプスの山をイメージした“信州仕様”。側