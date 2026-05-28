連日お伝えしていますが「大雨警報」などの防災気象情報が28日から大きく変わりました。命を守る大事な情報ですので、きょうもお伝えしていきます。改めて、今回の変更のポイントは「大雨」「川の氾濫」「土砂災害」「高潮」、この4つの災害について、1から5の「数字」と「警報」が組み合わされて発表されることです。この数字は、自治体から出される5段階の「警戒レベル」、つまり避難行動と結びつけられるようになったんです。5