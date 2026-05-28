◇プロ野球 交流戦 中日-楽天(28日、バンテリンドーム)交流戦に入り2連勝としている中日。楽天との3戦目は2回に先制を許しました。先発・金丸夢斗投手は初回にヒットを浴びるも、後続を併殺に取るなどで、打者3人で終える立ち上がり。裏の回には2本のヒットで中日が1アウト1、2塁と好機をつかむも、先制とはなりませんでした。すると2回には、楽天に先頭からの連打を浴び、無死1、3塁のピンチ。ここで打席に迎えた村林一輝選手の打