高市総理は国賓として招待しているフィリピンのマルコス大統領と会談し、両国の関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることを確認しました。【写真を見る】【速報】日本フィリピン首脳会談二国間関係を格上げ武器輸出も議論高市総理「今回、2国間関係を包括的戦略的パートナーシップに格上げできるということをとても嬉しく思っております」午後6時前から始まったマルコス大統領との会談では、▼両国関係の格上げ