女子バレーボール日本代表の宮部藍梨選手が28日、アメリカのバレーボールリーグMLVのミネソタに加入することが発表されました。兵庫県出身 の宮部選手は18歳で 渡米し、2017年にサザンアイダホ大学でプレー。昨季まで4年間ヴィクトリーナ姫路で活動しました 。 また6月から始まる「バレーボールネーションズリーグ2026」から「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」の選手としても名前を連ねています。宮部選手はチームを通