アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で3か月となるなか、アメリカはイランの軍事施設を攻撃し、イラン側も報復攻撃を行ったと発表しました。トランプ大統領「イランは（協議に）本気で取り組んでいて、合意を結びたいと強く望んでいる。ただ、我々が満足して合意できる段階に至っていない。だが、いずれ満足できるはずだ。合意をするか、作戦をやり遂げるしかない」イランとの戦闘終結に向けた協議について