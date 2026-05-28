◇交流戦阪神─日本ハム（2026年5月28日甲子園）西武、巨人、オリックスで通算525本塁打を放った清原和博氏（58）が28日、阪神―日本ハム戦の解説のため、甲子園球場に来場。阪神のドラフト1位・立石正広内野手への印象を口にした。清原氏にとって、聖地での解説は約2年ぶり。阪神が大山の適時打で1点を先行し、なおも2死一、二塁と追加点の好機で打席に立ったのが立石だ。アナウンサーから大型新人の話を振られ、「本