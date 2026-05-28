UAP＝未確認異常現象に関する超党派の議員連盟がUFOなどの未確認異常現象に対応するため、政府の中に司令塔機能を確立することなどを求める提言を木原官房長官に手渡しました。UFOなどのUAP＝未確認異常現象を安全保障の観点で議論する超党派の議員連盟はきょう（28日）、木原官房長官と国会内で面会し、議連としてまとめた提言を手渡しました。アメリカの国防総省が、UFOに関する情報を含む機密情報をホームページ上で公開したこ