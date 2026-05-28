「ＤｅＮＡ−オリックス」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが思わぬ形で先制点を奪われた。０−０の二回守備。先発の東は２死二、三塁のピンチで打席に投手のエスピノーザを迎えた。その初球、チェンジアップが本塁付近でワンバウンド。捕手の松尾が胸に当てて三塁側ベンチ前へ転がる暴投となり、その間に三塁走者が生還した。