バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者が、大麻を所持したとして警視庁に逮捕されました。事件発覚のきっかけは、佐藤容疑者がパチンコ店に置き忘れたバッグでした。逮捕されたのは現役の日本代表選手でした。男子バレーボール日本代表・佐藤駿一郎容疑者（26）。きのう、乾燥大麻を所持していた疑いがもたれています。代表で最も背が高く、身長は2メートル5センチ。ポジションはミドルブロッカーで、「早いクイック攻撃」や「身