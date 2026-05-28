【第26話】 5月28日 公開 第26話「見ないんかい」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月28日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第26話「見ないんかい」をヤンマガWebに無料公開した。 第26話では、男子待望のプールの授業が始まる。水着を見られるのが嫌な黒川は、更衣室でも慎重に着替えるが、保知矢さんは大胆で……。 「保知矢さんはあまりある」のペー