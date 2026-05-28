BANDAI SPIRITSは、『ポケモンプラモコレクション 63 セレクトシリーズ ディアルガ』を2026年12月に発売する。 【画像あり】全高約165mmのスケール感商品外観 本商品は、道具不要で組み立てられる「ポケモンプラモコレクション セレクトシリーズ」から登場する。 各所が可動し、ポージングが可能だ。全高約165㎜の迫力あるサイズ感である。 さらに、クリア成形で製作された、わざ「と