クロスメディア・パブリッシングが展開する読書グッズ「積読ホルダー」の2026年夏限定色「積読ホルダー ライトブルー」が、6月19日に発売される。1500個限定で、予約受付は5月28日よりAmazonおよびクロスメディアSHOPで開始されている。 【写真】「積読ホルダー ライトブルー」を見る 「積読ホルダー」は2025年9月末の一般販売開始後、SNSを中心に話題となった読書グッズ。11月には初回