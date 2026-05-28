東京証券取引所が２８日に発表した５月第３週（５月１８～２２日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が４６０９億１１６７万円と８週連続で買い越した。前週は５５７２億８２２５万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は５４４億円の売り越し。現物・先物の合計では４０６４億円と２週ぶりの買い越しとなった。前週は１６９９億円の売り越しだった