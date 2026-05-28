天元台高原の管理運営を行う第３セクターの株式会社天元台で、およそ１００万円の不明金が出た問題に新たな動きがありました。 【写真を見る】「大きな前進」天元台高原を運営する会社の約100万円不明金問題被害届受理で原因究明に向けた捜査へ （山形） 米沢市と天元台が今月、警察に被害届を提出し受理されたことをあきらかにしました。 市と天元台は今後、原因究明に向けて捜査に協力するとしています。この問題は去