パーソルイノベーションとパーソル総合研究所は、早稲田大学商学学術院経営管理研究科 長内厚教授とともに、6月20日・21日に開催される「2026年度 組織学会 研究発表大会」で、二流路型リスキリングに関する研究成果を発表する。なお、同研究の詳細については、学会発表時に公表する予定。●事業変革期におけるリスキリングの有効性を明らかにパーソルイノベーションでは、「誰かが解くべき“はたらく”の課題解決」を掲げ、人