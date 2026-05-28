今週は東京競馬場で、第93回東京優駿（日本ダービー／GI、芝2400m）が行われる。ホープフルS、皐月賞とGI2勝のロブチェンが二冠目のタイトル奪取を目指し参戦する。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。 ■日本ダービー2026 出走予定馬全頭診断 ・1枠1番ライヒスアドラー 皐月賞3着から臨む馬。当時は9番人気での激走だったが、異常なイン前有利のトラック