日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万5750円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4( 4) 松井証券 4( 4) ソシエテジェネラル証券 2( 2) 楽天証券 2( 2)