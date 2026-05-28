北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判で、犯行当時ビデオ通話をしていた少年が出廷し、暴行後に被告の「早く行こう」という声がしたと証言しました。５月２８日の証人尋問では、当時、監禁に関わり、少年院送致の保護処分となった少年が出廷しました。少年は帰宅後、橋の上にいた内田被告らとビデオ通話をしていたということです。 少年は携帯の画面が暗くなったあと、内田被告