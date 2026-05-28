日本バレーボール協会（JVA）は28日、男子日本代表メンバーの佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕されたことを受けて開催予定だった2026年度バレーボール男子日本代表チームのキックオフ記者会見を中止。代わりに急遽佐藤の逮捕に関する説明会を実施した。 南部正司技術委員会委員長の説明によると、事案の発覚は佐藤の「忘れ物」がきっかけだったという。 佐藤は25日未明にチー