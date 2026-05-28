伊勢崎オートのナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は28日、2日目を迎えた。地元の新井恵匠（41＝伊勢崎）が、7R「二次予選B」で力強い走りを見せつけてシリーズ初白星ゲットに成功した。レース後は「エンジンは凄くいい！」とニッコリ。「ヘッド周り、キャブ、電気を扱って、全体的に底上げできた」と初日5着からの巻き返しを果たして満足そうな表情をのぞかせていた。4月の飯塚SGオールスターも5、5着と絶