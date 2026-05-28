◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月28日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、メルセデスランク1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）とささきしょうこ（29＝エスプール）が66をマークし首位に並んだ。福山恵梨（33＝松辰）が67で回り1打差の3位。李叡源（イ・イェウォン、23＝韓国）が68で2打差の4位。荒木優奈（20＝Sky）が69で3打差の5位につけた。前