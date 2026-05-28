日本航空の乗務前の検査で客室乗務員からアルコールが検知された問題で、国土交通省は２８日、同社に対して航空法に基づく臨時の立ち入り検査を行った。乗務員は２３日午前の広島発羽田行き便に乗る予定で、交代に伴って同便の出発が約４０分遅れた。規定に反して前日に同僚と飲酒をしていたといい、日航は客室乗務員が滞在先で飲酒することを禁止した。日航では昨年８月、国際線の男性機長が米ホノルル滞在中に飲酒し、国交