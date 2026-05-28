31日にアイスランド戦、そして6月から始まるFIFAワールドカップ2026に向けて合宿を行うサッカー日本代表。28日も一般公開され、多くの観客が見守る中の練習。この日から板倉滉選手、冨安健洋選手、遠藤航選手の3人が合流。初日から合流しているGK早川友基選手、GK大迫敬介選手、DF長友佑都選手、DF吉田麻也選手、DF渡辺剛選手、DF瀬古歩夢選手、DF菅原由勢選手、MF/FW小川航基選手、MF/FW堂安律選手、MF/FW上田綺世選手、MF/FW中村