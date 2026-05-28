ダークユーモア×ロマンティックホラー映画『オブセッション災愛』が7月17日より全国公開。ビジュアルと特報映像が解禁された。【動画】甘美で狂おしいネオ・ロマンティックホラー映画『オブセッション災愛』特報映像本作はこの度、わずか100万ドル未満の製作費ながら、オープニング3日間で 1700万ドル超の興行収入を叩き出し、『MICHAEL／マイケル』『プラダを着た悪魔２』に次ぐ全米興行収入ランキング第3位。さらに、