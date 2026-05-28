5月25日、タレントの村重杏奈が自身のInstagramを更新。抜群のプロポーションが際立つ私服ショットを公開し、注目を集めている。村重は《私、村重、とうとうダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました》と投稿。公開された写真では、グレーのホルターネック型タンクトップにデニムを合わせたラフなコーディネートを披露していた。「タンクトップは丈の短い“腹見せ”スタイルとなっており、引き締まったウエストライン