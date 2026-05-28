「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、28日までに自身のチャンネルで人気ゲーム『Forza Horizon 6』を実況。田舎あるあるなどを披露し、ファンから笑いと共感が集まっている。【動画】大空スバルさんが大興奮で“軽トラあるある”を解説（32：16ごろ）本作は、日本を舞台にしたオープンワールドレーシングゲームで実在の車が多数登場する。田舎育ちを公言しているスバルさんは、軽トラを見つけるとテンションが上が