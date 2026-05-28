山野県政初の定例会となる石川県の6月議会が28日、開会しました。石川県の山野知事は「108万県民の命と暮らしを守り抜く」などと、改めて所信を述べました。28日に開会した石川県の6月議会。山野知事が初めて編成した本格予算となる、6月補正予算案が提出されました。 山野知事は議案説明に先立ち、改めて自身の県政運営に対する所信を述べました。石川県・山野 之義 知事：「108万県民の命と暮らしを守り抜き、石川県政をさ