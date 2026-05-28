6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』より、入場者特典情報が解禁された。【写真】入場者特典第2弾として、“びっくりするほどルックスがいい”実写「F6」のライブシーンを本編上映後に期間限定上映！赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあ