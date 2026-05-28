フリーアナウンサーの望月理恵が28日にInstagramを更新し、司会業をこなしたオフショットを公開。いつもとは違う雰囲気、ヘアメイクにファンから反響が寄せられている。【写真】こんな美しい50代いる!?望月理恵、いつもよりモードな雰囲気に（4枚）望月は「司会のお仕事の日、いつもと雰囲気が違うメイクと髪型に 仕上げて頂きました」と報告し、いつもよりモードな雰囲気に仕上がった自身の白シャツ姿をアップ。「メイクさ