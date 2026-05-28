元キックボクサー、元総合格闘家で現在はプロボクサーとして世界王者を目指す那須川天心が27日、自身のInstagramを更新し、「もめ事ばっかり」なSNSに向けて提言。ファンから共感の声が殺到している。【写真】那須川天心、センスあふれる個展ショット（3枚）那須川は「みんな元気ですか？ 元気じゃなきゃいけないと言うのは無いけど なんかみんな元気無いような気がして」と心境を語り「どのSNSやニュースでも開けば揉め事ばっ