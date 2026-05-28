坂井翔と君沢ユウキが初共演でダブル主演するドラマ『えっちなお尻じゃダメですか？』が、TOKYO MXにて7月6日より毎週月曜25時20分に放送されることが決まった。併せて、2人のコメントとキービジュアルが到着した。【写真】『えっちなお尻じゃダメですか？』原作書影鳩屋タマによる同名漫画（海王社）を初めて実写映像化する本作は、訳ありイケオジ社長×ピュアな大学生の年の差BLラブストーリー。痴漢から助けてくれた年上