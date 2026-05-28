女優・今田美桜が所属するコンテンツ・スリーの公式Instagramが、28日までに更新され、今田の美しさ際立つ姿を披露。ファンから反響が寄せられた。【写真】今田美桜、タイトなドレス姿で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」（4枚）3月9日には「@dior」とつづり、自身のInstagramでクールな近影を公開し話題を呼んでいた今田。約1か月振りの投稿となる先月の投稿では「たのしかった日ありがとう〜」とつづり、タイトな白トッ