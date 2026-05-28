◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン第１日（２８日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、全１３２選手がホールアウトした。木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）が１０バーディー、ボギーなしのツアー自己ベストタイとなる６２で回り、１０アンダーで単独首位に立った。小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）とＳ・ノリス（南アフリカ）が１打差の２位。８アンダー４位に幡地隆寛（フリー）、７ア