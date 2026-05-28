２８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏がＶＴＲ出演。政治の世界でのヤジについて語った。番組では「様々な業界のヤジについて追跡」のテーマで石原氏にインタビュー。まず、自身が受けたヤジについて問われると、「選挙の時なんか、街歩いてると『うるせー！』『自民党死ね』とか言われるけど、そういう時は『ご声援ありがとうございます』って