◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３７）が歴代単独２位の日米通算２０４勝を懸けて先発。０―１の２回に、ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）との１９８８年度世代対決が実現した。高卒２０年目のレジェンド右腕ＶＳ大卒１６年目のスラッガー。４番・栗原に先制ソロを浴びた直後に最初のマッチアップを迎え、カウント３―２から内角１４２キロの際どいカッ