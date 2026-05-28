テレビ朝日は２８日、６月１５日の放送で「あのちゃんねる」（隔週月曜・深夜０時１５分）を終了すると発表した。同局広報によると、６月１日、１５日は予定通り「あのちゃんねる」を放送するという。収録済みかについては「詳細を控えます」とした。１８日放送分であのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出したことで、放送後に鈴木がＳＮＳで苦言。出演するあの自ら番組降板を宣言するなど、波紋。２６日に行われた定例