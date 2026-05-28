メ～テレ（名古屋テレビ） 28日から「特別警報」や「警報」などの防災気象情報が変わります。道路の冠水、川の氾濫、土砂崩れなど、天気がもたらす被害から身を守るための基準がより分かりやすくなります。 三重県と奈良県を結ぶ自動車専用道路、名阪国道では28日、大雨などで道路を通行止めにする際に使われる交通遮断機の操作訓練が行われました。 名阪国道の関ICと伊賀ICの間は連続雨量が230ミリを超えると安