◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手が「３番・三塁」で先発出場し、第１打席で今季初の二塁打を放った。０ー０の初回２死。ソフトバンク先発・スチュワートの２球目１５３キロを左翼線へはじき返した。今季６２打席目で初の二塁打を放ち、２試合連続の３番起用に応える一打となった。ＮＰＢ２位の通算二塁打を４７０に伸ばし、歴代最多・立浪和義まで残り１７に