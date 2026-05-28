歌手のハリー・スタイルズが、ワールドツアー「Together, Together」でのステージ構成を巡る批判に応じ、自らの意図を説明した。アムステルダム公演では、会場を囲む巨大な通路型ステージの影響で「見えない席がある」との不満が相次ぎ、一部ファンからは「最悪」「不快」といった声も上がっていた。 【写真】ランウェイを歩くハリー・スタイルズ 問題となったのは、会場フロアを取り囲