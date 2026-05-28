中野武営研究の第一人者で歴史研究家の石井裕晶さん 「香川県独立の父」と呼ばれる中野武営の功績とその精神を学ぶ講演が高松市で行われました。 教育の充実と文化振興に取り組む団体が開いたもので、中野武営研究の第一人者で歴史研究家の石井裕晶さんが講師を務めました。 中野武営は明治から大正にかけ政治家や実業家として活躍したほか、政治家として香川県の独立に尽力しました。 講演では政界や経済界で